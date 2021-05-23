В Китае из-за ледяного дождя и сильного ветра погиб 21 бегун

Жизни 151 участника ничего не угрожает, 8 госпитализированы.

В Китае из-за ледяного дождя и сильного ветра погиб 21 бегун
Фото: russian.news.cn

Во время забега на горном участке в провинции Ганьсу на северном западе Китая из-за ледяного дождя, сильного ветра и града погиб 21 спортсмен.

Об этом пишет russian.news.cn.

Марафон стартовал в субботу утром в ландшафтном парке "Хуанхэ Шилин". В 13:00 начал падать ледяной дождь и град, поднялся сильный ветер. Это привело к резкому падению температуры воздуха и появления переохлаждения и других симптомов у участников забега.

Фото: russian.news.cn

После того как некоторые из них пропали без вести, соревнования остановили.

Местные органы власти ввели режим экстренного реагирования и мобилизовали более 1 200 спасателей для поиска пропавших спортсменов. Повторное падение температуры ночью, а также сложный ландшафт и рельеф местности усложнили проведение спасательной операции.

Всего в забеге приняли участие 172 человека. Жизни 151 участника ничего не угрожает, восемь с легкими травмами госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное.

Местные власти называют инцидент несчастным случаем, вызванным внезапным изменением погодных условий. Сформирована специальная группа, которая будет расследовать обстоятельства происшествия.

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