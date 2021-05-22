Львовские "Карпаты" будут расформированы, - СМИ. Футбол

Львовские "Карпаты" лишатся профессионального статуса из-за долгов перед футболистами.

Об этом сообщило издание Meta-ratings.

Клуб пока выступает во Второй лиге и даже не подал заявку на аттестацию на следующий сезон.

"Львы" не смогут дальше выступать в статусе профессионалов из-за задолженности перед бывшими футболистами. В прошлом году команда оставалась на плаву только за обещания погасить долги, однако слово не было сдержано.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что заявка на участие во Второй лиге подала любительская команда «Карпаты», которую спонсирует львовский бизнесмен Владимир Матковский.

Если она пройдет аттестацию, то объединится со старыми "Карпатами", а также "Карпатами" из Галича, которые уже играют во Второй лиге. При этом объединенная команда якобы будет иметь старую эмблему, название и форму.

"Карпаты" существуют с 1963 года.