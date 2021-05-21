В матче Кубка Стэнли арбитры в течение двух минут не могли остановить драку пятерки на пятерку

В итоге 10 хоккеистов отправились на скамейку штрафников.

Фото: NHL.com

В НХЛ продолжаются третьи поединки первого раунда Кубка Стэнли.

В частности, "Нью-Йорк Айлендерс" встречался с "Питтсбург Пингвинз" (4:5).

В середине третьего периода на площадке образовалось побоище пятерки на пятерку, которое в течение 2 минут то угасало, то снова разгоралось с новой силой.

Арбитрам никак не удавалось ликвидировать один очаг, как тут же возникал другой.

В итоге арбитры приняли уникальное решение - удалить обе пятерки на две минуты за грубость. А так как скамейки штрафников не предусмотрены на принятие такого количества клиентуры, некоторым хоккеистам пришлось отбывать наказание стоя.

Добавим, что в серии "Пингвины" также вышли вперед - 2:1.