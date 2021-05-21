Президент клуба Украинской премьер-лиги дисквалифицирован на 5 лет. Футбол

КДК УАФ дисквалифицировал президента "Олимпика" Владислава Гельзина на 5 лет, сообщает "Футбол 1/2/3".

Поводом для такого решения стало поведение президента донецкого клуба после матча 17-го тура УПЛ против "Шахтера" - 0:1. Гельзин дважды врывался в судейскую комнату, а также некорректно высказывался во время флеш-интервью.

Напомним, на 38-й минуте матча нападающий "Олимпика" Таддеус Нкенг сравнял счет, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Юрий Иванов решил отменить гол. Арбитр зафиксировал офсайд, и это решение, несомненно, было спорным, на что обратил внимание президент "Олимпика", который по этому поводу опубликовал на клубном сайте официальное заявление.

В частности, Гельзин раскритиковал работу главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Отметим, что к 5 годам дисквалификации добавили еще 5 лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен.

"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером", - заявил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

"Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция - 5 лет.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляции, а после этого - в Лозанне", - подчеркнул функционер.