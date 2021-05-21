УЕФА подсчитал общие потери клубов от пандемии: они огромны. Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прогнозирует, что потери клубов за два последних сезона на фоне пандемии коронавируса составят 8,7 млрд евро ($10,6 млрд), сообщает "Спорт-Экспресс" об отчете организации.

Клубы потеряли 4 млрд евро от продажи билетов, 2,7 млрд - от спонсорских контрактов и 1,4 млрд - от телетрансляций.

При этом перенос Евро-2020 и еврокубков из-за пандемии помог клубам сэкономить около 2 млрд евро, которые могли быть не получены, если бы турниры отменили.

Ежегодные солидарные выплаты клубам, которые не попали в групповой турнир Лиги чемпионов за период с 2018 по 2021 год, составляют 558 млн евро. Из них 108 млн были выделены на клубы, которые не прошли квалификационный раунд турнира, 32 млн - тем, кто выбыл в плей-офф.

130 млн евро идут на развитие молодежи в клубах, которые не смогли пробиться в турниры под эгидой УЕФА . 269 млн выделяется на Лигу Европы, еще 21 млн выделен национальным ассоциациям. Ожидается, что солидарные выплаты должны значительно увеличиться в период с 2021 по 2024 годы.

Кроме того, в отчете содержится ответ на заявление клубов-основателей Суперлиги о том, что солидарные выплаты командам, которые не входят в состав турнира, составят около 8 млрд евро за следующие 23 года.

"Сообщение о 8 млрд евро за 23 года и заявления, вводящие в заблуждение об утроении суммы солидарных выплат должны идти в правильном контексте, даже если никогда не сбудутся", - говорится в отчете.

"Не вдаваясь в расчеты, скромное увеличение финансирования в размере 5% в год, что значительно ниже прошлых и нынешних темпов, может принести больше 23 млрд евро солидарных выплат в течение 23 лет. Излишне говорить, что 8 млрд - это в три раза меньше", - уточняется в отчете.