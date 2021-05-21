Хачериди подает в суд иск против "Динамо-Брест" на $1 млн. Футбол

Украинец требует компенсацию.

Хачериди подает в суд иск против "Динамо-Брест" на $1 млн
Євген Хачеріді
Фото: ФК "Динамо-Брест"

Бывший клуб Евгения Хачериди "Динамо-Брест", до сих пор не выплатил компенсацию в размере 1 млн долл. экс-защитнику сборной Украины за досрочное расторжение контракта, сообщает sport.ua.

Соглашение с "Динамо-Брест" в Хачериди действовало до конца 2021 года, однако в зимнее межсезонье контракт с футболистом был расторгнут досрочно после того, как белорусский клуб объявил о смене руководства и сокращении бюджета.

Предыдущий владелец Александр Зайцев покинул коллектив, и "Динамо-Брест" официально перешел под государственное управление, поменяв форму собственности.

При этом долги по зарплате Хачериди клуб закрыл, иначе команда просто не получила бы лицензию на участие в национальном чемпионате. Сторона украинского футболиста настаивает на выплате еще и компенсации.

Если новое руководство клуба откажется выполнять эти условия, дело будет рассматриваться в суде, вплоть до подачи документов в CAS.

В прошлом сезоне в чемпионате Беларуси Хачериди сыграл 20 матчей в составе "Динамо-Брест".

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