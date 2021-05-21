На сборах перед Евро-2020 сборная Украины потеряла ведущего полузащитника "Динамо". Футбол

Виталий Буяльский получил травму во время финального поединка Кубка Украины против "Зари".

Фото: Павел Кубанов Виталий Буяльский

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский не сможет помочь сборной Украины на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба УАФ.

28-летний футболист получил травму во время финального поединка Кубка Украины против "Зари" (1:0), который прошел 13 мая. Через два дня хавбек приехал в расположение сборной для подготовки к Евро-2020 и сначала не испытывал проблем.

Однако когда начались игровые нагрузки, у Виталия появилась боль в плюсневой кости стопы. Восстановление игрока займет около месяца.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в группе С с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.