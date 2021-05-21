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2021-05-21
На сборах перед Евро-2020 сборная Украины потеряла ведущего полузащитника "Динамо". Футбол
Виталий Буяльский получил травму во время финального поединка Кубка Украины против "Зари".
Фото: Павел Кубанов
Виталий Буяльский
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский не сможет помочь сборной Украины на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба УАФ.
28-летний футболист получил травму во время финального поединка Кубка Украины против "Зари" (1:0), который прошел 13 мая. Через два дня хавбек приехал в расположение сборной для подготовки к Евро-2020 и сначала не испытывал проблем.
Однако когда начались игровые нагрузки, у Виталия появилась боль в плюсневой кости стопы. Восстановление игрока займет около месяца.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в группе С с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.