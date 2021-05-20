Макрон прокомментировал вызов Бензема в сборную на Евро-2020

Карим 6 лет был отлучен от Les Bleus.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал включение форварда мадридского "Реала" Карима Бензема в заявку национальной команды на Евро-2020.

"Я полностью доверяю Дидье Дешаму. Думаю, он сделал правильный выбор. У сборной Франции лучшая команда. Необходимо, чтобы между игроками была "химия"", - приводит слова Макрона L'Equipe.

Напомним, Бензема не вызывался в национальную команду с Евро-2016, и пропустил победный для Les Bleus Чемпионат мира 2018 года, проходивший в РоSSии.