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2021-05-20
За показанный средний палец главного тренера "Интера" оштрафовали на €2000
Жест был адресован руководству туринского клуба.
Антоніо Конте
Фото: Чемпионат.com
Миланский "Интер" и его главного тренера Антонио Конте оштрафовали на €2 тыс. Покидая в перерыве первого полуфинального матча Кубка Италии против "Ювентуса" поле стадиона Allianz Juventus в Турине, Конте показал в сторону трибун средний палец, сообщает Football Italia. Этот жест был адресован руководству туринского клуба.
Позже Конте извинился за свою реакцию, но также настаивал, что его "спровоцировали".