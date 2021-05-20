За показанный средний палец главного тренера "Интера" оштрафовали на €2000

Миланский "Интер" и его главного тренера Антонио Конте оштрафовали на €2 тыс. Покидая в перерыве первого полуфинального матча Кубка Италии против "Ювентуса" поле стадиона Allianz Juventus в Турине, Конте показал в сторону трибун средний палец, сообщает Football Italia. Этот жест был адресован руководству туринского клуба.

Позже Конте извинился за свою реакцию, но также настаивал, что его "спровоцировали".