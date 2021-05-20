В Джошуа осталось только 48 часов, чтобы избежать боя с Усиком

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Решение арбитража провести третий бой между обладателем пояса WBС Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) не позднее 15 сентября этого года спутало карты многим в супертяжелом дивизионе.

Этим может воспользоваться украинский боксер Александр Усик (15-0, 12 КО), который вскоре может получить бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23–1, 21 КО).

Всемирная боксерская организация (WBO) приказала команде Джошуа подтвердить в течение 48 часов возможность проведения боя с Фьюри.

В противном случае руководство WBO назначит бой Джошуа против обязательного претендента, которым и является Усик.

Бой Джошуа - Усик может состояться 21 или 28 августа.