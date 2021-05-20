Романчук выиграл "золото" чемпионата Европы на дистанции 1500 метров вольным стилем

Для Михаила это первая медаль на этом ЧЕ.

Михаил Романчук с результатом 14:39,89 минуты стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Украинец более чем на три секунды опередил серебряного призера итальянца Грегорио Палтриньери (14: 42,91), "бронза" - у его соотечественника Доменико Ачеренцы (14: 54,36).

Для Романчука "золото" в Будапеште стало третьим в карьере на чемпионатах Европы. Напомним, на ЧЕ-2018 в Глазго Михаил стал чемпионом на дистанции 400 и 800 метров вольным стилем.

Кроме того, Романчук - чемпион Европы на той же дистанции, но на короткой воде.

"Я очень доволен этим результатом, особенно потому, что два года не плавал на 1500 метров. Я очень доволен этим, мы проделали большую работу, но еще многое предстоит сделать, чтобы быть лучшими в этой сфере", - заявил украинец после заплыва.