Романчук выиграл "золото" чемпионата Европы на дистанции 1500 метров вольным стилем

Для Михаила это первая медаль на этом ЧЕ.

Романчук выиграл "золото" чемпионата Европы на дистанции 1500 метров вольным стилем
Михйло Романчук
Фото: glavcom.ua

Михаил Романчук с результатом 14:39,89 минуты стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Украинец более чем на три секунды опередил серебряного призера итальянца Грегорио Палтриньери (14: 42,91), "бронза" - у его соотечественника Доменико Ачеренцы (14: 54,36).

Для Романчука "золото" в Будапеште стало третьим в карьере на чемпионатах Европы. Напомним, на ЧЕ-2018 в Глазго Михаил стал чемпионом на дистанции 400 и 800 метров вольным стилем.

Кроме того, Романчук - чемпион Европы на той же дистанции, но на короткой воде.

"Я очень доволен этим результатом, особенно потому, что два года не плавал на 1500 метров. Я очень доволен этим, мы проделали большую работу, но еще многое предстоит сделать, чтобы быть лучшими в этой сфере", - заявил украинец после заплыва.

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