Чемпион Украины по волейболу оставляет национальное первенство ради участия в чемпионате Польши
"Барком-Летучие мыши" уходят с первенства Украины.
На заседании участников PlusLiga, Высшей лиги Чемпионата Польши по волейболу, было принято решение о включении в состав львовских "Барком-Летучих мышей", сообщает sportarena.com.
За решение проголосовали 12 присутствующих, двое воздержались.
Львовяне уже со следующего сезона будут выступать в первенстве Польши, если им удастся пройти процедуру лицензирования, выполнив ряд требований.
Руководство "Барком-Летучих мышей" решило покинуть отечественный чемпионат из-за его слабого уровня. Львовский клуб - действующий чемпион Украины, не проигравший ни одного сета в плей-офф.
В прошлом сезоне львовский клуб также выступал в международном Кубке ЕКВ, где на стадии 1/8 финала уступил австро-немецкой команде "Хипо Тироль Альпен".