Чемпион Украины по волейболу оставляет национальное первенство ради участия в чемпионате Польши

"Барком-Летучие мыши" уходят с первенства Украины.

Фото: "Барком-Летучие мыши" "Барком-Летучие мыши"

На заседании участников PlusLiga, Высшей лиги Чемпионата Польши по волейболу, было принято решение о включении в состав львовских "Барком-Летучих мышей", сообщает sportarena.com.

За решение проголосовали 12 присутствующих, двое воздержались.

Львовяне уже со следующего сезона будут выступать в первенстве Польши , если им удастся пройти процедуру лицензирования, выполнив ряд требований.

Руководство "Барком-Летучих мышей" решило покинуть отечественный чемпионат из-за его слабого уровня. Львовский клуб - действующий чемпион Украины, не проигравший ни одного сета в плей-офф.

В прошлом сезоне львовский клуб также выступал в международном Кубке ЕКВ, где на стадии 1/8 финала уступил австро-немецкой команде "Хипо Тироль Альпен".