"Барселона" взяла 100-миллионный кредит, чтобы расплатиться с игроками по зарплате. Футбол

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта взял в американском инвестиционном банке ссуду в размере 100 млн евро для погашения существующей перед футболистами задолженности по зарплате, сообщает ESPN.

При этом уточняется, что банк может открыть "Барсе" кредитную линию на общую сумму в 500 млн, но только 100 из них могут пойти на выплаты зарплат.

Игроки "Барсы" получают относительно низкую ежемесячную зарплату, при этом основная часть их доходов выплачивается двумя частями: в декабре или январе, и - в конце сезона.

Пандемия коронавируса усилила финансовые проблемы "Барсы" и вызвала увеличение общего долга клуба почти до 1,2 млрд евро.

С начала пандемии игроки "Барсы" соглашались на различные меры по оказанию помощи клубу, включая трехмесячное сокращение заработной платы в марте прошлого года и схему отсрочки платежей в начале этого сезона, однако финансовое положение "блаугранас" остается нестабильным.

По инсайдерской информации, существовали искренние опасения, что если клуб не сможет покрыть около 40% фонда заработной платы, вопрос может быть передан в Испанскую ассоциацию футболистов (AFE). Это могло привести к возможным санкциям в отношении "Барсы", поэтому подчеркивается важность взятого кредита.