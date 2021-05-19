На чемпионате Европы пловец первым на планете выплыл из 24-х секунд на дистанции 50 метров на спине

Климент Колесников вошел в историю плавания.

На чемпионате Европы пловец первым на планете выплыл из 24-х секунд на дистанции 50 метров на спине
Климент Колесніков
Фото: rsport.ria.ru

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который вторую неделю проходит в Будапеште, роSSийский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

В финальном заплыве россиянин проплыл дистанцию за 23,80 секунды, на 0,13 секунды побив собственное мировое достижение, которое он установил в полуфинальном заплыве.

Второе место занял Роберт Андрей Глинке из Румынии. Тройку сильнейших замкнул испанец Уго Гонсалес де Оливейра.

Отметим, в полуфинале Колесников первым на планете преодолел 50 метров на спине быстрее 24 секунд.

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