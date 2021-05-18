Стало известно, сколько "Динамо" и "Шахтер" заработали за еврокубковый сезон 2020/21

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Стало известно, сколько "Динамо" и "Шахтер" заработал в еврокубковом сезоне-2020/21.

"Динамо" получило за сезон чуть более 36 млн евро, а "Шахтер" - почти 45 млн, сообщает xsport.ua.

Напомним, киевляне и "горняки" не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а в Лиге Европы вылетели на одной стадии турнира, проиграв в 1/8 финала нынешнем финалисту "Вильярреалу" (0: 2, 0: 2) и "Роме" (0: 3, 1: 2) соответственно.