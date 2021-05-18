Промоутер Усика прокомментировал решение арбитража обязать Фьюри провести третий бой против Уайлдера до сентября

В Джошуа не осталось оправданий, чтобы не драться с Усиком.

Промоутер Усика прокомментировал решение арбитража обязать Фьюри провести третий бой против Уайлдера до сентября
Олександр Красюк і Олександр Усик
Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 12 КО) Александр Красюк прокомментировал решение арбитража, которое обязало чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри провести третий бой против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера до 15 сентября.

Решение арбитража делает невозможным проведение боя Фьюри с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который теперь может встретиться в ринге с обязательным претендентом Усиком.

"У Джошуа не осталось оправданий, чтобы не драться с Усиком. Если он не избегает поединка, пора подраться с обязательным претендентом", - цитирует Красюка Sky Sports.

"Бой двух чемпионов Олимпийских игр в Лондоне через 9 лет. Что за история. Мы настроены организовать бой как можно скорее", - отметил Красюк.

Ожидалось, что Усик подерется с Джозефом Джойсом за титул временного чемпиона мира, пока Фьюри и Джошуа будут выяснять отношения.

Отметим, украинец после перехода с крузервейт провел в хэвивейте два поединка, победив Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

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