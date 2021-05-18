Лишь каждый пятый японец выступает за проведение Олимпиады летом
При этом 43% респондентов считают, что Олимпиаду необходимо отменить, еще 40% - что Игры следует перенести во второй раз.
Согласно опросу японского издания The Asahi Shimbun, 83% японцев выступают против проведения Олимпийских игр в Токио этим летом.
При этом 43% респондентов считают, что Олимпиаду необходимо отменить, еще 40% - что Игры следует перенести во второй раз.
Только 14% японцев выступили за проведение Олимпиады в назначенные сроки.
В самом Токио респонденты менее категоричны об отмене Олимпиады: 76% заявили, что Игры следует перенести или отменить, а 21% поддержал проведение Олимпиады.
Несмотря на все меры МОК и организаторов, общественное мнение никак не удается изменить к лучшему, скорее наоборот.
Напомним, последний опрос газета Yomiuri Shimbun проводила 7-9 мая. Согласно ему, проведение Игр поддерживали 39% респондентов, 59% были против.
Старт Олимпиады назначен на 23 июля. В прошлом году игры отложили на 12 месяцев из-за пандемии COVID-19.