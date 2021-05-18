Перед чемпионатом мира по хоккею в одной из сборных 15 игроков заболели коронавирусом

Перед стартом чемпионата мира по хоккею в сборной Италии обнаружено сразу 15 случаев заражения коронавирусом.

Зараженные игроки делятся на две группы: в одну входят хоккеисты, которые не смогут поехать в Ригу, в другую - те, кто еще сможет приехать при сдаче негативного теста, сообщает "Спорт-Экспресс".

Президент федерации ледового спорта Италии Андреа Гиа отметил, что сборная не будет сниматься с турнира. Контрольные матчи итальянцев со сборными Австрии и Швейцарии были отменены.

Сборная Италии стартует на ЧМ 21 мая матчем против сборной Германии.