Экс-наставник "Шахтера" заинтересовал "Тоттенхэм" и "Зенит"

Источники отмечают, что Фонсека не хотел бы покидать Апеннинский полуостров.

48-летний главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, контракт с "волками" которого истекает по окончании сезона, уже заинтересовал ряд европейских клубов, сообщает Forzaroma.info.

В частности, по инсайдерской информации, представители "Тоттенхэма", "Бенфики" и "Зенита" контактировали с агентом экс-наставника "Шахтера".

В то же время отмечают, что Фонсека не хотел бы покидать Апеннинский полуостров.

Напомним, Фонсека возглавил "Рому" 2019 года. В этом сезоне римский клуб дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил по сумме двух матчей "Манчестер Юнайтед" (2:6, 3:2). А в Серии А команда перед последним туром занимает седьмое место и борется за попадание в Лигу конференций УЕФА .

Добавим, что в свое время главным тренером "Зенита" был еще один бывший наставник "Шахтера" - Мирча Луческу.