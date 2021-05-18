В Риме выпустили пиво с изображением Моуриньо в образе Юлия Цезаря

The Special One приступает к работе в "Роме".

Фото: Sky Sports Жозе Моуриньо

В Риме начали продавать пиво с изображением Жозе Моуриньо, которое называется "SpecialOne".

58-летний португальский специалист, который с июня возглавит "Рому", изображен на банке в образе Юлия Цезаря.

Отметим, что Моуриньо был уволен в разгар сезона из "Тоттенхэма" за неудовлетворительные результаты команды. Однако без работы The Special One оставался недолго.

На посту главного тренера римской команды Моуриньо сменит бывшего главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку, который возглавлял "Рому" в течение двух лет.