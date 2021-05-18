На велогонке "Джиро д\'Италия" гонщик сделал сальто и приземлился на голову

Матей Мохорич был вынужден сойти с дистанции.

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Накануне на девятом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия" на одном из спусков словенец Матей Мохорич неосторожно вошел в поворот и оказался за пределами асфальтового покрытия.

В результате чего он перевернулся в воздухе и приземлился на голову.

Фото: скриншот

В итоге гонщик команды "Bahrain Victorious" обошелся без серьезных травм, но все же был вынужден сойти с "Джиро".

А выиграл этап колумбийский гонщик команды "Ineos Grenadiers" Эган Берналь, который и возглавил общий зачет многодневки.

Результаты девятого этапа:

Общий зачет: