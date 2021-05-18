Суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки от клубов для участия в сезоне 2021/22

Судебное заседание по рассмотрению иска УХЛ против ФХУ назначено на 25 мая.

Суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки от клубов для участия в сезоне 2021/22
Фото: фху

В апреле Украинская хоккейная лига (УХЛ) подала в суд иск против Федерации хоккея Украины (ФХУ).

Как сообщал ранее генеральный директор УХЛ Сергей Варламов, ФХУ было отправлено сообщение об одностороннем расторжении договора о сотрудничестве между УХЛ и ФХУ, согласно которому Лига проводила матчи чемпионата Украины по хоккею - чемпионата УХЛ.

Со своей стороны, Лига направила в суд исковое заявление о признании неправомерным одностороннего расторжения договора и признании его действительным. Суд принял иск и проводит рассмотрение дела.

Накануне суд принял решение об обеспечении иска УХЛ и постановил с 17.05.2021 г. запретить Федерации хоккея Украины до вступления решения суда в силу:

  • Совершать действия, направленные на воспрепятствование УХЛ выполнять обязательства, предусмотренные договором о сотрудничестве;
  • Без участия УХЛ осуществлять прием заявок и заключение договоров на участие в чемпионате Украины по хоккею с шайбой сезона 2021/22;
  • Осуществлять любые действия или принимать решения, связанные с этим.

Первое судебное заседание по иску УХЛ против ФХУ о признании договора действительным назначено на 25 мая.

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