В Европейский суд поступило дело о возможном превышении полномочий УЕФА по Суперлиге

Война между УЕФА и Суперлигой еще далека от завершения.

Европейский суд (CJEU) должен решить, злоупотребляет ли УЕФА своим доминирующим положением, выступая против проекта европейской Суперлиги, продвигаемый несколькими крупными европейскими клубами, сообщает championat.com со ссылкой на AFP.

Вопрос о том, могут ли спортивные организации на законных основаниях блокировать предлагаемые конкурирующие соревнования в соответствии с европейским законодательством, был передан в Европейский суд из Испании .

Согласно опубликованному источником документу, коммерческий суд Мадрида направил предварительный запрос в Европейский суд. Он запросил информацию о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 договора о функционировании Европейского Союза (TFEU), запрещающие монополии.

Судья также запросил Европейский суд на предмет нарушения ФИФА и УЕФА статьи, запрещающей "любое злоупотребление одним или несколькими предприятиями доминирующим положением на внутреннем рынке".

Испанский суд отметил, что противодействие закрытию лиги препятствует "потенциальной рыночной конкуренции" и ограничивает "выбор потребителей".

В качестве меры пресечения судья из Испании запретил УЕФА применять санкции против клубов, участвующих в европейской Суперлиге, а также принимать любые меры, которые могли бы помешать подготовке и созданию последней, до вынесения решения по существу.