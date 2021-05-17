В Европейский суд поступило дело о возможном превышении полномочий УЕФА по Суперлиге

Война между УЕФА и Суперлигой еще далека от завершения.

В Европейский суд поступило дело о возможном превышении полномочий УЕФА по Суперлиге
Будівля Європейського суду, Люксембург
Фото: The Independent

Европейский суд (CJEU) должен решить, злоупотребляет ли УЕФА своим доминирующим положением, выступая против проекта европейской Суперлиги, продвигаемый несколькими крупными европейскими клубами, сообщает championat.com со ссылкой на AFP.

Вопрос о том, могут ли спортивные организации на законных основаниях блокировать предлагаемые конкурирующие соревнования в соответствии с европейским законодательством, был передан в Европейский суд из Испании.

Согласно опубликованному источником документу, коммерческий суд Мадрида направил предварительный запрос в Европейский суд. Он запросил информацию о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 договора о функционировании Европейского Союза (TFEU), запрещающие монополии.

Судья также запросил Европейский суд на предмет нарушения ФИФА и УЕФА статьи, запрещающей "любое злоупотребление одним или несколькими предприятиями доминирующим положением на внутреннем рынке".

Испанский суд отметил, что противодействие закрытию лиги препятствует "потенциальной рыночной конкуренции" и ограничивает "выбор потребителей".

В качестве меры пресечения судья из Испании запретил УЕФА применять санкции против клубов, участвующих в европейской Суперлиге, а также принимать любые меры, которые могли бы помешать подготовке и созданию последней, до вынесения решения по существу.

Ранее УЕФА объявил об открытии дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" за создание Суперлиги, а также определился с наказанием для бывших участников Суперлиги.

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