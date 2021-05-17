ESPN объявил гонорары Джошуа и Фьюри за объединительный бой

Гонорар распределится между боксерами в равных пропорциях.

ESPN объявил гонорары Джошуа и Фьюри за объединительный бой
Фото: Marca

Организаторы боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) потратят на проведение этого ивента 155 млн долларов, сообщает ESPN.

Из этой суммы Фьюри и Джошуа получат по 75 млн.

Остальные 5 млн пойдут на покрытие других расходов и андеркарда.

Бой планируют провести 14 августа в Саудовской Аравии.

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