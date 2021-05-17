УЕФА объявил об открытии дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Футбол

Три гранда до сих пор официально не объявили о выходе из проекта Суперлиги.

УЕФА объявил об официальном открытии дисциплинарного дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые до сих пор остаются в проекте европейской Суперлиги.

"Согласно статье 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА , сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" в связи с так называемым проектом "Суперлиги". Дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена в положенное время", - цитирует заявление организации championat.com.

Напомним, что Суперлигу с участием 12 команд создали 19 апреля. Но уже через два дня половина клубов на официальных сайтах опубликовали информацию о выходе из проекта: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Через некоторое время это сделали еще три клуба: "Челси", "Атлетико" и "Милан".