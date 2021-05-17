УЕФА объявил об открытии дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Футбол
Три гранда до сих пор официально не объявили о выходе из проекта Суперлиги.
УЕФА объявил об официальном открытии дисциплинарного дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые до сих пор остаются в проекте европейской Суперлиги.
"Согласно статье 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА со стороны "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" в связи с так называемым проектом "Суперлиги". Дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена в положенное время", - цитирует заявление организации championat.com.
Напомним, что Суперлигу с участием 12 команд создали 19 апреля. Но уже через два дня половина клубов на официальных сайтах опубликовали информацию о выходе из проекта: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ливерпуль".
Через некоторое время это сделали еще три клуба: "Челси", "Атлетико" и "Милан".
Ранее УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов сделает благотворительный взнос в размере €15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались вернуть 5% доходов от участия в клубных турнирах УЕФА за один сезон.