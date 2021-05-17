Расходы Mercedes на команду Формулы-1 составили в 2020 году $ 459 млн

Mercedes AMG Petronas Motorsport - немецкая команда-автопроизводитель, которая участвует в Гран-При Формула-1, опубликовала финансовый отчет за 2020 год, в котором команда в седьмой раз подряд завоевала титул в личном зачете и седьмую подряд победу в Кубке конструкторов.

В прошлом году расходы чемпионской команды составили 324,9 млн фунтов ($ 459 млн), при этом доход сократился по сравнению с 2019 годом - с 363,3 млн фунтов ($ 513,7 млн) до 355,5 млн фунтов ($ 502,2 млн ), сообщает f1news.ru.

В 2020-м у команды незначительно сократилась и прибыль до 13,6 млн фунтов ($19,2), хотя за год до этого она составляла 14,7 млн фунтов ($ 20,7 млн).

В прошлом сезоне команда продолжила набирать персонал. Если в 2019 году на Mercedes работали 1016 сотрудников, то в 2020-м их количество возросло до 1 063.

Очевидно, что в 2021-м Mercedes пришлось сильно урезать расходы после вступления в силу бюджетных ограничений, которые составляют $ 145 млн в год.