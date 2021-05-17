Оливейра установил новый рекорд UFC

Бразилец завоевал титул и стал автором уникального достижения.

Оливейра установил новый рекорд UFC
Чарльз Олівейра
Фото: fight.ru

В Хьюстоне состоялся турнир UFC 262. В главном бою вечера Чарльз Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера и завоевал титул чемпиона в легком весе.

31-летний Оливейра (31-8) установил новый рекорд промоушена. На завоевание титула ему понадобилось 28 поединков в UFC, сообщает sport.ua, со ссылкой на пресс-службу UFC.

Ранее рекорд по наибольшему количеству боев для завоевания титула UFC принадлежал экс-обладателю пояса в среднем весе Майклу Биспингу, который стал чемпионом за 26 боев.

Оливейра выступает в UFC с 2010 года. В промоушене он получил 19 побед и потерпел 8 поражений, 1 бой не состоялся.

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