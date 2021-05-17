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2021-05-17
В боксерском поединке за два пояса в легчайшем весе фаны стали свидетелями настоящей рубки
Фигероа мощным ударом по корпусу вывел Нери из игры в седьмом раунде.
Фото: boxingnewsonline.net
В калифорнийском Карсоне (США) состоялся вечер бокса, главным ивентом которого был объединительный поединок между чемпионом мира во втором легчайшем весе по версии WBC Луисом Нери (31-1-0, 24 KO) и чемпионом WBA Regular Брэндоном Фигероа (22-0-1, 17 KO).
Соперники провели яркий бой со множеством обменов.
В седьмом раунде после очередных взаимных атак Фигероа мощно пробил по корпусу Нери.
После этого удара Луис не смог продолжать бой.