В боксерском поединке за два пояса в легчайшем весе фаны стали свидетелями настоящей рубки

Фигероа мощным ударом по корпусу вывел Нери из игры в седьмом раунде.

В боксерском поединке за два пояса в легчайшем весе фаны стали свидетелями настоящей рубки
Фото: boxingnewsonline.net

В калифорнийском Карсоне (США) состоялся вечер бокса, главным ивентом которого был объединительный поединок между чемпионом мира во втором легчайшем весе по версии WBC Луисом Нери (31-1-0, 24 KO) и чемпионом WBA Regular Брэндоном Фигероа (22-0-1, 17 KO).

Соперники провели яркий бой со множеством обменов.

В седьмом раунде после очередных взаимных атак Фигероа мощно пробил по корпусу Нери.

После этого удара Луис не смог продолжать бой.

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