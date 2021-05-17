После первой недели Чемпионата Европы по водным видам спорта Украина занимает третье место в медальном зачете

На Чемпионате Европы по водным видам спорта, который 10 мая стартовал в Будапеште, разыграны все комплекты медалей в артистическом плавании, прыжках в воду и плавании на открытой воде.

По итогам первой недели турнира Украина занимает третье место в медальном зачете с 11 медалями: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые.

Впереди только команды РоSSии (11-4-5) и Италии (5-5-7).

Германия также завоевала 11 медалей, из которых 5, как и у украинцев, золотых. Но Украина завоевала на две серебряных медали больше.

Главные поставщицы медалей в украинскую копилку - представительницы артистического (синхронного) плавания. Результат сборной Украины на ЧЕ-2021 - 4 "золота" и 4 "серебра".

Всего на Евро-2021 в артистическом плавании было разыграно 10 комплектов наград, Украина выступала в восьми дисциплинах (не участвовала только в смешанных соревнованиях) и во всех поднялась на подиум.

С этой недели в столице Венгрии начинаются соревнования по плаванию - будут разыграны 43 комплекта наград.

Завершится ЧЕ 23 мая.