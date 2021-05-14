Луческу установил очередной рекорд украинского футбола

Румын первым выиграл Кубок Украины с двумя разными командами.

Фото: facebook.com/fcdynamoua Мирча Луческу

Накануне "Динамо" завоевало Кубок Украины.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу стал первым в истории, кто сумел выиграть Кубок Украины как во главе киевлян, так и в качестве наставника "Шахтера", сообщает sportarena.com.

Во время своей работы в "Шахтере" румынский специалист выигрывал Кубок Украины шесть раз - в сезонах-2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13 и 2015/16.

Ранее Луческу стал первым в истории, кто во главе как "Динамо", так и "Шахтера" выигрывал чемпионат Украины. Киевляне досрочно стали чемпионами по итогам сезона-2020/21.