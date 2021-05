Представлена официальная песня Евро-2020 под названием We Are The People ("Мы - люди").

Над ее созданием работали нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс, а также ирландцы Пол Дэвид Хьюсон, известный под псевдонимом Боно, и Дэвид Хауэлл Эванс, известный под псевдонимом Эдж, из U2.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса.