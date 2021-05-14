Вслед за "Интером" и "Ювентус" попросил игроков об отсрочке по зарплате. Футбол

Роналду на 4 месяца может остаться без финансирования.

Вслед за "Интером" и "Ювентус" попросил игроков об отсрочке по зарплате
Фото: twitter.com/juventusfcen

Футбольная Италия испытывает глубокий финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что руководство чемпиона Серии А миланского "Интера" попросило своих игроков воздержаться от получения зарплаты за 2 месяца.

Еще дальше пошло руководство еще одного гранда - "Ювентуса", испытывающего аналогичные финансовые проблемы.

Боссы туринского клуба попросили футболистов об отсрочке по выплате зарплат на 4 месяца - март, апрель, май и июнь, сообщает Football Italia.

Пока неизвестно, согласились ли футболисты на эте заманчивое предложение.

Отмечается, что в прошлом сезоне благодаря аналогичной отсрочке клубу удалось сэкономить 90 млн евро.

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