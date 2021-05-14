Дуэт украинок Фединой и Савчук выиграл второе "серебро" в синхронном плавании на чемпионате Европы

Восьмая награда сборной на соревнованиях в Будапеште.

Дуэт украинок Фединой и Савчук выиграл второе "серебро" в синхронном плавании на чемпионате Европы
Марта Федіна і Анастасія Савчук
Фото: facebook.com/ukrsynchro

Марта Федина и Анастасия Савчук в дуэте выиграли вторую серебряную медаль в синхронном плавании для сборной Украины на Чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает sportarena.com.

После вчерашнего второго места украинок в дуэте технической программы сегодня Федина и Савчук отличились в произвольной программе, за которую они получили 94,3333 балла.

Первое место заняли россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. "Бронза" - у сестер Александри из Австрии.

Всего у Украины 8 медалей чемпионата Европы: шесть получены в синхронном плавании и две - в прыжках в воду.

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