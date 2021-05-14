Украина выиграла второе "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украина завоевала пятую медаль на чемпионате Европы.

Украина выиграла второе "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта
Фото: twitter.com/OlympicUA

Фото: twitter.com/OlympicUA

Копилка сборной Украины на Чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в венгерской столице, пополнилась пятой медалью - второй золотой.

Наши спортсменки стали обладательницами первого места в артистическом плавании в комбинации - 94,7 балла.

Украину в этом виде программы представили Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко (запасные София Мациевская и Анна Носова).

Второе место завоевала Греция (89,1), а "бронза" досталась Беларуси (86,0667).

Добавим, что для Фединой эта медаль уже пятая на нынешнем первенстве. Ранее Марта завоевала две медали в сольных программах ("золото" в технической и "серебро" в произвольной программах), а также получила два "серебра" в командном артистическом плавании в технической программе и в дуэте с Анастасией Савчук.

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