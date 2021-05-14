"Александрия" осталась без главного тренера

Шаран покинул клуб.

Владимир Шаран
Фото: ФК "Александрия"
Владимир Шаран

Пресс-служба "Александрии" сообщила, что Владимир Шаран покинул пост главного тренера команды.

Украинский специалист дважды возглавлял александрийский клуб. Сначала он работал с января 2010 года по декабрь 2011 года, а потом с 2013 года.

За это время "Александрия" дебютировала в Украинской премьер-лиге, а в сезоне 2015/16 александрийский клуб впервые пробился в еврокубки. В сезоне-2018/19 он попал в групповой этап Лиги Европы.

Текущий сезон "Александрия" завершила на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

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