"Александрия" осталась без главного тренера

Шаран покинул клуб.

Фото: ФК "Александрия" Владимир Шаран

Пресс-служба "Александрии" сообщила, что Владимир Шаран покинул пост главного тренера команды.

Украинский специалист дважды возглавлял александрийский клуб. Сначала он работал с января 2010 года по декабрь 2011 года, а потом с 2013 года.

За это время "Александрия" дебютировала в Украинской премьер-лиге, а в сезоне 2015/16 александрийский клуб впервые пробился в еврокубки. В сезоне-2018/19 он попал в групповой этап Лиги Европы.

Текущий сезон "Александрия" завершила на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.