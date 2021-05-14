Новостей.COM ⇒
2021-05-14
"Александрия" осталась без главного тренера
Шаран покинул клуб.
Фото: ФК "Александрия"
Владимир Шаран
Пресс-служба "Александрии" сообщила, что Владимир Шаран покинул пост главного тренера команды.
Украинский специалист дважды возглавлял александрийский клуб. Сначала он работал с января 2010 года по декабрь 2011 года, а потом с 2013 года.
За это время "Александрия" дебютировала в Украинской премьер-лиге, а в сезоне 2015/16 александрийский клуб впервые пробился в еврокубки. В сезоне-2018/19 он попал в групповой этап Лиги Европы.
Текущий сезон "Александрия" завершила на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.