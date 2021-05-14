Ультрас "Динамо" подрались с полицией перед финалом Кубка Украины. Футбол

Правоохранители помешали ультрас прорваться к болельщикам "Зари".

Фото: Сергей Нужненко

Накануне "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, переиграв в финальном матче в дополнительное время "Зарю" - 1:0.

Перед поединком произошла драка между агрессивно настроенными болельщиками "бело-синих" и полицией.

По информации "Футбол 1/2/3", фанаты "Динамо" пытались прорваться к болельщикам "Зари", правоохранители помешали - возникла драка.

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