Украинка Федина завоевала четвертую медаль на Чемпионате Европы по водным видам спорта

В тандеме с Анастасией Савчук она получила "серебро" в технической программе.

Марта Федина и Анастасия Савчук
Фото: facebook.com/ukrsynchro
Марта Федина и Анастасия Савчук

На Чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в венгерской столице, свою очередную медаль завоевала Марта Федина.

На этот раз в тандеме с Анастасией Савчук она получила "серебро" в технической программе.

Украинки с результатом 92,69 балла расположились за роSSийскому дуэтом двух Светлан: Колесниченко-Ромашиной, которые опередили наших девушек на 3,5 балла.

Добавим, что для Фединой эта медаль уже четвертая на нынешнем первенстве. Ранее Марта завоевала две медали в сольных программах ("золото" в технической и "серебро" в произвольной программе), а также завоевала "серебро" в командном артистическом плавании в технической программе.

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