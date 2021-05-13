Вот это поворот: главный тренер "Баварии" может возглавить "Барселону". Футбол

Представители "блаугранас" провели переговоры с Фликом, чтобы обсудить потенциальное назначение летом.

Вот это поворот: главный тренер "Баварии" может возглавить "Барселону"
Ганс-Дітер Флік
Фото: ФК "Баварія"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, который гарантированно покинет мюнхенский клуб по окончании сезона, может возглавить "Барселону", сообщает ESPN.

Представители "блаугранас" провели переговоры с Фликом, чтобы обсудить потенциальное назначение летом. Однако специалист уже имеет конкретное предложение от Немецкого футбольного союза возглавить Бундестим, поэтому не спешит соглашаться на условия "Барселоны".

Стоит отметить, что нынешний наставник каталонцев Рональд Куман, вероятно, покинет клуб по причине неудовлетворительных результатов.

После вчерашней победы "Атлетико" над "Реалом Сосьедад" (2:1), за два тура до финиша чемпионата, каталонцы отстают от "матрасников" уже на 4 очка. Очевидно, чемпионская гонка для "Барселоны" закончилась.

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