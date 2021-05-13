Украина завоевала еще одно "серебро" на Чемпионате Европы по водным видам спорта

Представительницы Украины, выступая под музыку из балета "Лебединое озеро", уступили лишь россиянкам.

На Чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште копилка сборной Украины пополнилась четвертой медалью.

Представительницы Украины стали вторыми в командных соревнованиях.

Марта Федина, Анастасия Савчук, Влада и Марина Алексеевы, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно, выступая под музыку из балета "Лебединое озеро", уступили лишь россиянкам.

Третье место заняла Испания .

Итак, теперь в активе нашей сборной по две золотых и серебряных награды.

А для Фединой это уже третья награда в Будапеште - до этого Марта стала чемпионкой и вице-чемпионкой Европы.