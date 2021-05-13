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2021-05-13
Украина завоевала еще одно "серебро" на Чемпионате Европы по водным видам спорта
Представительницы Украины, выступая под музыку из балета "Лебединое озеро", уступили лишь россиянкам.
Марта Федіна
Фото: facebook.com/ukrsynchro
На Чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште копилка сборной Украины пополнилась четвертой медалью.
Представительницы Украины стали вторыми в командных соревнованиях.
Марта Федина, Анастасия Савчук, Влада и Марина Алексеевы, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно, выступая под музыку из балета "Лебединое озеро", уступили лишь россиянкам.
Третье место заняла Испания.
Итак, теперь в активе нашей сборной по две золотых и серебряных награды.
А для Фединой это уже третья награда в Будапеште - до этого Марта стала чемпионкой и вице-чемпионкой Европы.