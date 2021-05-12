Федина к "золоту" чемпионата Европы по водным видам спорта добавила и "серебро"

Марта успешно выступила в произвольной сольной программе.

Фото: facebook.com/ukrsynchro Марта Федина

На чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в Будапеште, копилка сборной Украины пополнилась еще одной медалью.

Марта Федина завоевала "серебро" в произвольной сольной программе. Украинка уступила лишь россиянке Варваре Субботиной.

Это вторая медаль Марты на нынешнем ЧЕ - накануне лидер украинской сборной завоевала "золото" в технической программе.