Новостей.COM ⇒
2021-05-12
Федина к "золоту" чемпионата Европы по водным видам спорта добавила и "серебро"
Марта успешно выступила в произвольной сольной программе.
Фото: facebook.com/ukrsynchro
Марта Федина
На чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в Будапеште, копилка сборной Украины пополнилась еще одной медалью.
Марта Федина завоевала "серебро" в произвольной сольной программе. Украинка уступила лишь россиянке Варваре Субботиной.
Это вторая медаль Марты на нынешнем ЧЕ - накануне лидер украинской сборной завоевала "золото" в технической программе.