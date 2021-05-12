IBF предложила Усику бой за статус обязательного претендента на титул

Соперником определен Филип Хргович.

IBF предложила Усику бой за статус обязательного претендента на титул
Олександр Усик
Фото: Facebook

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (15-0, 12 КО) Александр Красюк сообщил о возможном проведении поединка с хорватом Филипом Хрговичем (12-0, 10 КО).

"IBF предложила Усику провести поединок против Хрговича за статус официального претендента", - сообщил Красюк в Instagram.

На данный момент титулом IBF в супертяжелом весе владеет Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). Усик уже сейчас является претендентом на другой пояс британца - по версии WBO.

28-летний Хргович остается непобежденным на профессиональном ринге. В своем последнем бою хорват нокаутировал американца Райделла Букера 7 ноября прошлого года.

Ранее украинец провел два поединка в супертяжелом весе, победив Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

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