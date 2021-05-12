"Аякс" расплавил чемпионский трофей и сделал 42 тысячи звезд для болельщиков клуба. Футбол

Фото: ajax.nl

"Аякс" после досрочной победы в чемпионате Нидерландов отблагодарил болельщиков клуба.

Амстердамцы расплавили чемпионскую салатницу, сделав из нее более 42 тыс. звезд для владельцев абонемента, которые не могли посещать матчи команды из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом клуб в буквальном смысле разделил со своими фанами тридцать пятое чемпионство.

"В этом сезоне нам пришлось в основном обходиться без наших болельщиков. По крайней мере, их не было на трибунах. Однако наши игроки чувствовали их поддержку в каждом матче. Например, через социальные сети и на своем пути к стадиону", - заявил спортивный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар.

Каждая звездочка весит 3,45 г и содержит 0,06 г чемпионского трофея.

Отметим, что "Аякс" вместе с оригиналом получил от Королевской федерации футбола (KNVB) идентичную копию трофея.

Добавим, в этом сезоне амстердамский клуб в двадцатый раз стал обладателем Кубка Нидерландов.