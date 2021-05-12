"Аякс" расплавил чемпионский трофей и сделал 42 тысячи звезд для болельщиков клуба. Футбол

Клуб своеобразно отметил свой успех вместе с фанами.

Фото: ajax.nl

"Аякс" после досрочной победы в чемпионате Нидерландов отблагодарил болельщиков клуба.

Амстердамцы расплавили чемпионскую салатницу, сделав из нее более 42 тыс. звезд для владельцев абонемента, которые не могли посещать матчи команды из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом клуб в буквальном смысле разделил со своими фанами тридцать пятое чемпионство.

"В этом сезоне нам пришлось в основном обходиться без наших болельщиков. По крайней мере, их не было на трибунах. Однако наши игроки чувствовали их поддержку в каждом матче. Например, через социальные сети и на своем пути к стадиону", - заявил спортивный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар.

Каждая звездочка весит 3,45 г и содержит 0,06 г чемпионского трофея.

Отметим, что "Аякс" вместе с оригиналом получил от Королевской федерации футбола (KNVB) идентичную копию трофея.

Добавим, в этом сезоне амстердамский клуб в двадцатый раз стал обладателем Кубка Нидерландов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ярославский призвал тратить деньги на "Металлист"Ярославский призвал тратить деньги на "Металлист"
Гвардиола побил рекорд Анчелотти в Лиге чемпионовГвардиола побил рекорд Анчелотти в Лиге чемпионов
Ломаченко вылетел в США для подготовки к бою с НакатаниЛомаченко вылетел в США для подготовки к бою с Накатани
Гвардиола назвал Зинченко исключительным футболистомГвардиола назвал Зинченко исключительным футболистом
Гамильтон ответил на решение МОК запретить на Олимпиаде акции, связанные с движением Black Lives MatterГамильтон ответил на решение МОК запретить на Олимпиаде акции, связанные с движением Black Lives Matter
Блок рекламы


Похожие новости
Гвардиола назвал Зинченко исключительным футболистомГвардиола назвал Зинченко исключительным футболистом
Каштру приехал на свой последний поединок у руля "Шахтера" на ретро-автобусе. ФутболКаштру приехал на свой последний поединок у руля "Шахтера" на ретро-автобусе. Футбол
Пятов принял решение завершить выступление за сборную Украины. ФутболПятов принял решение завершить выступление за сборную Украины. Футбол
Стали известны бонусы футболистов "Челси" и "Манчестер Сити" за выигрыш Лиги чемпионовСтали известны бонусы футболистов "Челси" и "Манчестер Сити" за выигрыш Лиги чемпионов
Комитет по этике и честной игре УАФ расследует скандальный матч "Минай" - "Шахтер". ФутболКомитет по этике и честной игре УАФ расследует скандальный матч "Минай" - "Шахтер". Футбол
УЕФА поддержал судью-трансгендера из Израиля. ФутболУЕФА поддержал судью-трансгендера из Израиля. Футбол
На матче AFL в Мельбурне зафиксирован постковидный мировой рекорд числа болельщиков. ФутболНа матче AFL в Мельбурне зафиксирован постковидный мировой рекорд числа болельщиков. Футбол
В английском футболе разгорается скандал: среди номинантов на включение в Зал славы АПЛ нет Райана ГиггзаВ английском футболе разгорается скандал: среди номинантов на включение в Зал славы АПЛ нет Райана Гиггза
Главный тренер "Колоса" признал историю с дебошем футболистов в поездеГлавный тренер "Колоса" признал историю с дебошем футболистов в поезде
Суд признал банкротом футбольный клуб "Металлист"Суд признал банкротом футбольный клуб "Металлист"
Последние новости
Подгружаем последние новости