Гвардиола сократил отставание от Луческу по завоеванным за карьеру трофеям

Накануне "МанСити" стал победителем АПЛ.

Накануне "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии после поражения "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче против "Лестера" - 1:2.

Для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы этот трофей стал 31-м в его карьере главного тренера.

Фото: twitter.com/OptaJoe Хосеп Гвардиола

14 трофеев 50-летний каталонец выиграл с "Барселоной", затем его трудовая деятельность продолжилась в "Баварии", с которой он взял 7 трофеев.

В "Манчестер Сити" Гвардиола с 1 июля 2016 года. За 5 лет Хосеп выиграл вместе с "горожанами" 10 трофеев.

По выигранным трофеям Гвардиола укрепился на третьем месте в истории - впереди только Мирча Луческу с 34 трофеями и Алекс Фергюсон с 48.

Уже завтра "Мистер" сделает ответный ход, когда его "Динамо" сыграет с "Зарей" в финале Кубка Украины.

Но все равно в этом сезоне последний ход останется за Гвардиолой - 29 мая в Стамбуле в финале Лиги чемпионов сойдутся два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси".