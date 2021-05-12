Украина за день выиграла сразу два "золота" чемпионата Европы по водным видам спорта
Венгерская вода - счастливая для украинцев.
На чемпионате Европы по водным видам спорта, стартовавшем в Будапеште 10 мая, сборная Украины завоевала свои первые медали, сразу же - золотые.
Сначала, в индивидуальных соревнованиях по артистическому плаванию, не было равных Марте Фединой.
19-летняя украинка набрала 91,8445 балла и на 2,55 балла опередила Евангелию Платаниоти из Греции. Третье место заняла представительница Беларуси Василиса Хандошко.
Добавим, для Марты это второе "золото" чемпионатов Европы. В 2018 году Федина стала чемпионкой континентального первенства в составе комбинации.
Вторую золотую медаль Украина завоевала в смешанных прыжках в воду с 10-метровой вышки.
15-летние Алексей Середа и Ксения Байло опередили дуэты из Италии, Великобритании, Германии и РоSSии.