Украина за день выиграла сразу два "золота" чемпионата Европы по водным видам спорта

Венгерская вода - счастливая для украинцев.

На чемпионате Европы по водным видам спорта, стартовавшем в Будапеште 10 мая, сборная Украины завоевала свои первые медали, сразу же - золотые.

Сначала, в индивидуальных соревнованиях по артистическому плаванию, не было равных Марте Фединой.

Фото: facebook.comfina1908 Марта Федина

19-летняя украинка набрала 91,8445 балла и на 2,55 балла опередила Евангелию Платаниоти из Греции. Третье место заняла представительница Беларуси Василиса Хандошко.

Добавим, для Марты это второе "золото" чемпионатов Европы. В 2018 году Федина стала чемпионкой континентального первенства в составе комбинации.

Вторую золотую медаль Украина завоевала в смешанных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Фото: twitter.com/olympicua Алексей Середа та Ксения Байло

15-летние Алексей Середа и Ксения Байло опередили дуэты из Италии, Великобритании, Германии и РоSSии.