Украинские борцы установили наихудший результат в своей истории олимпийских лицензий

Лишь десять наших борцов примут участие в Олимпиаде-2020.

Украинские борцы установили наихудший результат в своей истории олимпийских лицензий
Жан Беленюк
Фото: uww.org

В Софии завершился последний квалификационный турнир по борьбе перед Олимпийскими играми-2020 в Токио, по итогам которого Украина завоевала три лицензии, увеличив их общее количество до 10, сообщает xsport.ua.

Теперь известно, что украинцы будут представлены в 10 весовых категориях из 18: вольная борьба - 2, греко-римская борьба - 3, женская борьба - 5.

По количеству лицензий в борьбе Украина показала восьмой результат в мире.

На текущий момент результат в 10 лицензий является антирекордом Украины - это на одну лицензию меньше, чем было в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что лицензии по борьбе не являются именными, поэтому выступить в Токио смогут и те, кто их не завоевывал.

Список тех, кто завоевал для Украины лицензии:

  • Вольная борьба: Василий Михайлов (до 74 кг) и Александр Хоцяновский (до 125 кг).
  • Греко-римская борьба: Ленур Темиров (до 60 кг), Парвиз Насибов (до 67 кг) и Жан Беленюк (до 87 кг).
  • Женская борьба: Оксана Ливач (до 50 кг), Алина Грушина-Акобо (до 57 кг), Ирина Коляденко (до 62 кг), Алла Черкасова (до 68 кг) и Алла Белинская (до 76 кг).

Результаты украинских борцов на Олимпийских играх:

  • Атланта-1996: 17 лицензий (из 20 возможных), 4 медали
  • Сидней-2000: 16 (16), 2 медали
  • Афины-2004: 16 (18), 2 медали
  • Пекин-2008: 17 (18), 4 медали
  • Лондон-2012: 13 (18), 1 медаль
  • Рио-2016: 11 (18), 1 медаль

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