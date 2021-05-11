Украинские борцы установили наихудший результат в своей истории олимпийских лицензий
Лишь десять наших борцов примут участие в Олимпиаде-2020.
В Софии завершился последний квалификационный турнир по борьбе перед Олимпийскими играми-2020 в Токио, по итогам которого Украина завоевала три лицензии, увеличив их общее количество до 10, сообщает xsport.ua.
Теперь известно, что украинцы будут представлены в 10 весовых категориях из 18: вольная борьба - 2, греко-римская борьба - 3, женская борьба - 5.
По количеству лицензий в борьбе Украина показала восьмой результат в мире.
На текущий момент результат в 10 лицензий является антирекордом Украины - это на одну лицензию меньше, чем было в Рио-де-Жанейро.
Отметим, что лицензии по борьбе не являются именными, поэтому выступить в Токио смогут и те, кто их не завоевывал.
Список тех, кто завоевал для Украины лицензии:
- Вольная борьба: Василий Михайлов (до 74 кг) и Александр Хоцяновский (до 125 кг).
- Греко-римская борьба: Ленур Темиров (до 60 кг), Парвиз Насибов (до 67 кг) и Жан Беленюк (до 87 кг).
- Женская борьба: Оксана Ливач (до 50 кг), Алина Грушина-Акобо (до 57 кг), Ирина Коляденко (до 62 кг), Алла Черкасова (до 68 кг) и Алла Белинская (до 76 кг).
Результаты украинских борцов на Олимпийских играх:
- Атланта-1996: 17 лицензий (из 20 возможных), 4 медали
- Сидней-2000: 16 (16), 2 медали
- Афины-2004: 16 (18), 2 медали
- Пекин-2008: 17 (18), 4 медали
- Лондон-2012: 13 (18), 1 медаль
- Рио-2016: 11 (18), 1 медаль