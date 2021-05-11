Гвардиола назвал Зинченко исключительным футболистом

А еще не так давно "горожане" рассматривали вопрос трансфера украинца.

Гвардиола назвал Зинченко исключительным футболистом
Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола
Фото: ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил игру футболиста "горожан" Александра Зинченко в этом сезоне.

"Зинченко очень много боролся, чтобы завоевать место в составе. Мы могли продать его, но он сказал, что хочет остаться и пробиться в основу. Это много значит. Зинченко играет на разных позициях и никогда не имеет ничего против этого", - приводит Goal слова Гвардиолы.

"Он не ошибается. Как только ты что-то говоришь, он мгновенно это усваивает. Он всегда сконцентрирован, сфокусирован. Зинченко играет слева в защите против Салаха, Решфорда, Ди Марии - сильнейших соперников, и умудряется не ошибаться. Он исключителен в плане работы с мячом, мы все это знаем", - добавил наставник "горожан".

Отметим, МС уже сегодня может официально оформить чемпионство в Английской премьер-лиге, если их земляки из "Юнайтед" потеряют очки в выносном домашнем матче 36-го тура против "Лестера".

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