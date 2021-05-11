"Ференцварош" Реброва завершил золотой сезон двумя рекордами, но украинец не уверен в своем будущем в команде

Руководство Fradi не спешит продлевать контракт с Ребровым.

Фото: fradi.hu Сергей Ребров

В последнем туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" Сергея Реброва, ранее обеспечивший звание чемпиона, обыграл "Гонвед" - 2:1.

Команда завершила чемпионат с 78 очками, тем самым побив рекорд по набранным очкам для 12 команд и 33 туров.

При этом Fradi в этом сезоне пропустила всего 22 мяча, что тоже является рекордом.

Кроме того, наставник столичного клуба выиграл индивидуальную награду - по результатам голосования представителей клубов, Ребров признан лучшим тренером сезона.

Вместе с тем, руководство "Ференцвароша" не спешит продлевать контракт с украинским специалистом.

"За последний месяц со мной никто из руководства клуба не разговаривал. Мне нужно понимать, что происходит. Сейчас я думаю не о прекрасных моментах этого сезона, а о своем будущем. Это необычная, ненормальная ситуация", - приводит слова Реброва ulloi129.hu.

Стоит добавить, что у Реброва еще год контракта с "Ференцварошем".