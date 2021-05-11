"Ференцварош" Реброва завершил золотой сезон двумя рекордами, но украинец не уверен в своем будущем в команде

Руководство Fradi не спешит продлевать контракт с Ребровым.

Сергей Ребров
Фото: fradi.hu
Сергей Ребров

В последнем туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" Сергея Реброва, ранее обеспечивший звание чемпиона, обыграл "Гонвед" - 2:1.

Команда завершила чемпионат с 78 очками, тем самым побив рекорд по набранным очкам для 12 команд и 33 туров.

При этом Fradi в этом сезоне пропустила всего 22 мяча, что тоже является рекордом.

Кроме того, наставник столичного клуба выиграл индивидуальную награду - по результатам голосования представителей клубов, Ребров признан лучшим тренером сезона.

Вместе с тем, руководство "Ференцвароша" не спешит продлевать контракт с украинским специалистом.

"За последний месяц со мной никто из руководства клуба не разговаривал. Мне нужно понимать, что происходит. Сейчас я думаю не о прекрасных моментах этого сезона, а о своем будущем. Это необычная, ненормальная ситуация", - приводит слова Реброва ulloi129.hu.

Стоит добавить, что у Реброва еще год контракта с "Ференцварошем".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Официально: Моуриньо сменит Фонсеку у руля "Ромы"Официально: Моуриньо сменит Фонсеку у руля "Ромы"
Гвардиола побил рекорд Анчелотти в Лиге чемпионовГвардиола побил рекорд Анчелотти в Лиге чемпионов
Гамильтон ответил на решение МОК запретить на Олимпиаде акции, связанные с движением Black Lives MatterГамильтон ответил на решение МОК запретить на Олимпиаде акции, связанные с движением Black Lives Matter
На стартовом вбрасывании в матче НХЛ возникла массовая дракаНа стартовом вбрасывании в матче НХЛ возникла массовая драка
Пятов принял решение завершить выступление за сборную Украины. ФутболПятов принял решение завершить выступление за сборную Украины. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Украинец стал лучшим бомбардиром футзальной Лиги чемпионовУкраинец стал лучшим бомбардиром футзальной Лиги чемпионов
Формула-1 официально вводит спринтерские гонки в этом сезонеФормула-1 официально вводит спринтерские гонки в этом сезоне
Украинская сборная греко-римского стиля завершила чемпионат Европы с тремя медалямиУкраинская сборная греко-римского стиля завершила чемпионат Европы с тремя медалями
Суперлига находится в шаге от краха: 6 клубов АПЛ заявили о своем выходе из проекта. ФутболСуперлига находится в шаге от краха: 6 клубов АПЛ заявили о своем выходе из проекта. Футбол
Руководство "Баварии" выступило с критикой публичного заявления Флика о намерении покинуть команду в конце сезонаРуководство "Баварии" выступило с критикой публичного заявления Флика о намерении покинуть команду в конце сезона
Экс-наставник "Шахтера" покинет "Рому" в конце сезона, - СМИЭкс-наставник "Шахтера" покинет "Рому" в конце сезона, - СМИ
Украинка во второй раз подряд признана MVP сезона женской баскетбольной ЕвролигиУкраинка во второй раз подряд признана MVP сезона женской баскетбольной Евролиги
Стали известны зарплаты гонщиков Формулы-1 в сезоне-2021Стали известны зарплаты гонщиков Формулы-1 в сезоне-2021
Сезон чемпионата Украины по футболу завершится раньше, - директор УПЛСезон чемпионата Украины по футболу завершится раньше, - директор УПЛ
Клубы английской премьер-лиги выплатили посредникам €320 млн в сезоне 2020/2021Клубы английской премьер-лиги выплатили посредникам €320 млн в сезоне 2020/2021
Последние новости
Подгружаем последние новости