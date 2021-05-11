Ярославский призвал тратить деньги на "Металлист"

Бизнесмен Александр Ярославский сообщил в интервью YouTube-каналу Football Hub, что будет возрождать харьковский "Металлист" на базе клуба "Металл".

Напомним, в матче 21-го тура Второй лиги (группа Б) команда Александра Кучера обыграла «Энергию» (3:1) и за три тура до финиша чемпионата стала недосягаемой для преследователей.

В ближайшее время Ярославский намерен оказать финансовую помощь клубу.

"Я поздравляю "Металл" с досрочным выходом в Первую лигу. Приветствую Красникова (Евгений Красников - основатель и владелец клуба - прим. LB.ua), Кучера и всю команду. Конечно, я слежу за командой. Подсказываю Красникову. Пока я не причастен финансово к "Металлу", но все остальное проходит через меня. Затем я догоню их", - заявил Ярославский.

"Как только все решится юридически, я все верну, что они тратят. Тратьте деньги, ребята. Они могут довериться мне. С Красниковым у нас никогда не было контрактов. Все финансовые вопросы - это вопрос принципа для меня", - добавил бизнесмен.

Ранее Ярославский говорил, что мечтает, чтобы "Металлист" попал в Лигу чемпионов.