Каштру приехал на свой последний поединок у руля "Шахтера" на ретро-автобусе. Футбол

В минувший уикенд завершился чемпионат Украинской премьер-лиги.

В частности, "Шахтер" свой последний матч выиграл у "Ингульца" (1:0), что позволило донецкому клубу завоевать серебряные медали.

Это был последний матч Луиша Каштру в должности главного тренера. 59-летний португальский специалист объявил о своей отставке.

"Шахтер" в нынешнем сезоне не смог выиграть ни одного турнира впервые за 13 лет.

Каштру возглавлял "Шахтер" с июля 2019 года. Под его руководством "горняки" выиграли чемпионат Украины сезона-2019/2020 и дошли до полуфинала Лиги Европы в том же сезоне.

Победа над "Ингульцом" стала 51-й для "Шахтера" под руководством Каштру во всех турнирах: 42 победы "горняки" одержали в чемпионате Украины, 3 - в Лиге чемпионов ("Аталанта" и дважды "Реал"), 6 - в Лиге Европы ("Бенфика", "Базель" и по два - "Вольфсбург" и "Маккаби").

Добавим, что "Шахтер" добирался на НСК "Олимпийский" на заключительный матч сезона на ретро-автобусе ЛАЗ-697М "Турист" 1973 года выпуска.

Такая акция была приурочена к 85-летию, которое донецкий клуб празднует в этом году.

Отметим, что первый официальный матч "оранжево-черные" провели 24 мая 1936 года. Именно эта дата считается днем рождения клуба.

"На таком же транспорте "Шахтер" перемещался в 1970-х годах. Автобус в идеальном состоянии и специально дооборудован для футбольной команды, а на его кузов нанесена ретро-стилистика того времени", - говорится в заявлении пресс-службе клуба.