Пятов принял решение завершить выступление за сборную Украины. Футбол

Чемпионат Европы станет последним турниром для голкипера Андрея Пятова на уровне национальной команды.

Воспитанник Кировоградского футбола решил завершить выступление за сборную Украины. Об этом сообщил сам 35-летний футболист в интервью Александру Денисову (интервью Пятова - с 26:00).

Пятов впервые выступил за сборную 22 августа 2007 года. С тех пор он провел 96 матчей, в том числе 45 "на ноль", пропустил 78 мячей. Полная статистика здесь.

По количеству поединков за национальную команду вратарь занимает пятое место. Для того, чтобы войти в топ-3 по этому показателю, Пятову необходимо сыграть еще 5 матчей - на счету Олега Гусева 98 матчей, Руслана Ротаня - 100.

Пятов находится в расширенном списке сборной Украины на сбор перед Євро-2020.