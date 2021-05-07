Пятов принял решение завершить выступление за сборную Украины. Футбол

Но после Евро-2020.

Пятов принял решение завершить выступление за сборную Украины
Андрій П'ятов
Фото: shakhtar.com

Чемпионат Европы станет последним турниром для голкипера Андрея Пятова на уровне национальной команды.

Воспитанник Кировоградского футбола решил завершить выступление за сборную Украины. Об этом сообщил сам 35-летний футболист в интервью Александру Денисову (интервью Пятова - с 26:00).

Пятов впервые выступил за сборную 22 августа 2007 года. С тех пор он провел 96 матчей, в том числе 45 "на ноль", пропустил 78 мячей. Полная статистика здесь.

По количеству поединков за национальную команду вратарь занимает пятое место. Для того, чтобы войти в топ-3 по этому показателю, Пятову необходимо сыграть еще 5 матчей - на счету Олега Гусева 98 матчей, Руслана Ротаня - 100.

Пятов находится в расширенном списке сборной Украины на сбор перед Євро-2020.

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